“Minuscoli/Maiuscoli alla riscossa”: il gran finale del festival di Teatro nel Baule tra commedia antica e creatività educativa

Si conclude il festival Minuscoli/Maiuscoli alla riscossa, organizzato da Il Teatro nel Baule in collaborazione con il Coordinamento Genitori Democratici e l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Aliotta di Chiaiano. Gli ultimi tre appuntamenti in programma sono il 28 novembre (ore 17.30) il Meeting nazionale del progetto Cucù – Alleanze educative: Crescere con l’Arte e la Creatività; ancora il 28 e il 29 novembre (dalle 16.00 alle 19.00), il Laboratorio di maschera in maschera, a cura di Maurizio Azzurro (rivolto ai ragazzi a partire dai 13 anni); e infine il 30 novembre (ore 20.00) la messinscena di Oscae Personae, a cura de La Mansarda Teatro dell’Orco, spettacolo che rivisita la Fabula Atellana.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Affabulazione e finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata tramite email (organizzazione@ilteatronelbaule.it) o telefono (327 4511279). L’ultima settimana di eventi del festival Minuscoli/Maiuscoli alla riscossa parte giovedì 28 novembre (ore 17.30) con il Meeting nazionale del progetto Cucù – Alleanze educative: Crescere con l’Arte e la Creatività, che vede la partecipazione di esperti del settore e istituzioni. Maura Striano (Assessore all’istruzione del Comune di Napoli), Linda Eroli (presidente Assitej Italia), Roberto Frabetti (autore, attore, regista, fondatore de la Baracca-Testoni Ragazzi), Gek Tessaro (scrittore e illustratore per l’infanzia), Riccardo Colombini (Esecutivo Assitej Italia) esploreranno il concetto di alleanza tra famiglie, istituzioni, artisti e bambini. Al termine, un aperitivo per accogliere i partecipanti. È possibile seguire l’evento anche online tramite Zoom al link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcOyqrT4vGdAUbdO5skbqzMFjnGEw57cZ

Il 28 e 29 novembre, dalle 16.00 alle 19.00, sarà la volta del Laboratorio di maschera in maschera, a cura di Maurizio Azzurro, rivolto ai ragazzi dai 13 anni. Uno spazio per approfondire le maschere della Commedia Attica Nuova, indagare il carattere dei tipi fissi e studiare l’iconografia. Le maschere utilizzate sono state realizzate sui modelli di reperti rinvenuti nei corredi tombali del IV e III secolo a.C.

Il festival si conclude il 30 novembre (ore 20.00) con Oscae Personae, a cura de La Mansarda Teatro dell’Orco. Lo spettacolo, che si avvale della drammaturgia di Roberta Sandias e della messinscena di Maurizio Azzurro, rivisita la Fabula Atellana, mantenendo intatta la natura popolare e farsesca di questa forma teatrale antica. Composta da tre brevi partiture sceniche: Prostibulum (liberamente ispirato ai frammenti del Prostibulum di Lucio Pomponio); Casina (riduzione a Fabula Atellana della più Atellane delle commedie Plautine); Velitationes (insulti tra servi alla maniera dei Fescennini versus), la messinscena è impreziosita dalle maschere di Giancarlo Santelli, dalle musiche di Giovanni D’ancicco, dalle scene di Francesco Felaco e si avvale della consulenza del Comitato Scientifico Ce.St.At (Centro Studi Atellana) diretto dal Prof. Renato Raffaelli.