Minuto di silenzio alla fiaccolata per ricordare Aleksej Navalny

Piazza piena a Roma all’iniziativa in memoria del dissidente russo

Roma, 19 feb. (askanews) – Alle 19.10 in piazza del campidoglio, a Roma, è stato osservato un minuto di silenzio durante la fiaccolata in ricordo di Alksej Navalny, il dissidente russo morto in carcere in Siberia il 16 febbraio scorso, la cui immagine è stata proiettata sulla facciata del Campidoglio. Almeno un migliaio di persone, tra parlamentari di ogni schieramento politico, cittadini comuni e associazioni per la pace hanno preso parte alla manifestazione.Tra i diversi politici presenti c’erano il leader di Azione, Carlo Calenda, che ha promosso l’iniziativa, la segretaria del Pd, Elly Schlein, il segretario di Avs, Nicola Fratoianni, con Angelo Bonelli, il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, Matteo Richetti, capogruppo di Azione Per Renew Europe alla Camera, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il capogruppo al Senato M5s, Stefano Patuanelli, il segretario di +Europa, Riccardo Magi e il deputato di FdI Giovanni Donzelli.