“Mio padre è l’uomo più perseguitato del mondo”, le parole di Barbara Berlusconi

“Mio padre è l’uomo più perseguitato del mondo, con 86 processi e più di 4000 udienze”. Così Barbara Berlusconi, interpellata dall’Ansa, commenta l’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter. “È un processo surreale, che nemmeno doveva cominciare – aggiunge -. Uno strascico del primo processo Ruby, nel quale mio padre era già stato assolto con formula piena”. “Il tribunale oggi afferma che il fatto addirittura non sussiste. Da figlia – spiega ancora – provo una doppia amarezza: oltre al danno di immagine, non tutti comprendono come i processi colpiscano l’animo, ma soprattutto la salute della persona indagata”.