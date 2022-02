Mipaaf, contratti di filiera e di distretto: via libera dal Cipess a 900 milioni di euro

Via libera da parte del Cipess all’assegnazione di 900 milioni di euro finalizzata alla copertura di parte del contributo per il finanziamento agevolato dei contratti di filiera e di distretto, a valere sul 30% delle risorse residue del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. A renderlo noto è un il ministero delle politiche agricole, nel sottolineare che “l’approvazione del finanziamento risulta di fondamentale importanza per lo scorrimento della graduatoria dei progetti gia’ presenti nell’ambito del IV bando 2015-2020 ‘contratti di filiera e di distretto’ nel settore agroalimentare e permette di raggiungere gli obiettivi prefissati dal fondo complementare e dal Pnrr”. “Le risorse messe a disposizione sono fondamentali per poter replicare e implementare gli aiuti alle filiere e ai distretti mediante contributi a fondo perduto in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato”, conclude il comunicato del ministero.