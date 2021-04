Mipaaf, pubblicato il bando per l’apicoltura: 2 milioni di euro ai progetti di ricerca

È stato pubblicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il bando per la realizzazione di progetti di ricerca nel settore apistico per sostenere produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale e occupazionale.

Con 2 milioni di euro, il bando finanzierà progetti di ricerca e sperimentazione finalizzati ad individuare soluzioni tecniche per il miglioramento e l’adattamento dell’apicoltura ai cambiamenti climatici e per il monitoraggio ambientale; progetti sperimentali di rilievo nazionale per la composizione di prodotti assicurativi per la gestione sostenibile del rischio del settore apistico; progetti per la promozione istituzionale finalizzata alla valorizzazione del miele come alimento naturale.

Possono presentare domanda al bando: gli istituti di ricerca pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa di imprese individuali

Possono partecipare anche consorzi di soggetti ammissibili.

La scadenza per presentare la propria domanda è il 30 aprile 2021.