Mipaaf, ricerca nel settore agroalimentare: contributi a Università ed Enti pubblici

Il ministero delle politiche agricole, forestali e del turismo ha aperto due nuovi avvisi pubblici per la concessione di contributi per due tipologie di progetti di ricerca: per lo sviluppo delle colture proteiche e delle leguminose ad uso foraggero e nell’ambito del settore lattiero caseario

Per la prima tipologia i devono prevedere una o più delle seguenti azioni di ricerca: incremento delle produzioni, sviluppo di sistemi di coltivazione più sostenibili basati sulle rotazioni delle colture, valorizzazione delle varietà locali, resistenza allo stress delle colture in funzione dei cambiamenti climatici, miglioramento dei contenuti proteici.

Le proposte potranno prevedere un costo non superiore a 150.000 euro.

Quanto ai progetti di ricerca nell’ambito del settore lattiero caseario il bando è finalizzato al miglioramento della qualità del latte ovi-caprino nonché dei prodotti lattiero caseari dal punto di vista nutrizionale, con particolare riferimento all’incidenza della qualità delle materie prime sugli aspetti qualitativi dei prodotti. I progetti devono prevedere una o più delle seguenti azioni di ricerca: sicurezza alimentare del latte, alimentazione di precisione: effetti sullo stato metabolico dell’animale, produzione e qualità del latte, con attenzione agli aspetti tecnologico-caseari, relazioni tra benessere animale, la gestione aziendale, la gestione del farmaco, la resistenza antibiotica, fattori alimentari in grado di ridurre il rischio di contaminazione da agenti biologici, miglioramento delle proteine del latte per una migliore caseificazione.

Le proposte potranno prevedere un costo non superiore a 154.000 euro.

Per entrambi i bandi, i soggetti ammissibili sono Università degli studi statali e non statali ed Enti di ricerca pubblici. Ogni proposta può coinvolgere al massimo 2 soggetti. Il contributo sarà concesso nella misura massima del 99% rispetto ai costi ammissibili.Per partecipare c’è tempo fino al 19 ottobre.