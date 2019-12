Mipaaf, stop agli sprechi alimentari: contributi fino a 50mila euro

Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha indetto un bando che mette a disposizione 800.000 euro per il finanziamento di progetti innovativi nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e al confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze alimentari.

Possono presentare domanda i seguenti soggetti: enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente partecipazione pubblica; associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese individuali; una aggregazione, anche temporanea o nella forma di start up, di due o più dei soggetti fra quelli sopra indicati; una rete di imprese; soggetti iscritti all’Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

La scadenza per la presentazione delle proposte è il 20 dicembre 2019. Il finanziamento massimo ammissibile per ciascun progetto è pari a 50.000 euro.