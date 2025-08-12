Miracolo chirurgico all’Ospedale del Mare: ricostruito l’orecchio a un 16 enne dopo incidente in mare

Uno straordinario intervento chirurgico portato a termine all’Ospedale del Mare della Asl Napoli 1 Centro, ha consentito ad un ragazzo di anni 16, nonostante le sue condizioni fossero alquanto complesse a seguito di un incidente avvenuto in mare, di recuperare completamente l’orecchio sinistro. Ricoverato presso la Unità Operativa Complessa di Chirurgia d’Urgenza, diretta da Mariano Armellino, è stato operato nello stesso giorno dall’ equipe dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Chirurgia Plastica, diretta da Alfredo Borriello composta da Antonio Zaffiro, Barbara Maisto e Armando Parisi, supportata dal team infermieristico di camera operatoria dell’Unità Operativa di Chirurgia d’Urgenza. “Il giovane paziente, – spiega Alfredo Borriello – giunto in pronto soccorso in seguito a una ferita riportata a mare e provocata da un’elica di una imbarcazione, presentava un distacco completo dell’orecchio, tenuto in loco solo da un piccolissimo lembo di pelle, con un taglio netto di tutte le strutture cartilaginee. Presentava una profonda ferita del cuoio capelluto che partiva dalla regione temporale e finiva alla regione nucale”. “Sono stati ricostruiti tutti i piani anatomici – continua Borriello – senza sacrificare nulla e ricostruendo completamente l’integrità e l’estetica dell’orecchio”. Il paziente, durante il decorso postoperatorio, è rimasto ricoverato in Chirurgia d’Urgenza dove è stato seguito e curato in collaborazione con l’equipe della Chirurgia Plastica. Il 16enne ora sta bene, è potuto tornare a casa e abbracciare i suoi cari. Verrà seguito nei prossimi giorni presso l’ambulatorio di Chirurgia Plastica dell’Ospedale del Mare. “Il nostro personale – dice il neo direttore generale Gaetano Gubitosa – con tempestività e professionalità è riuscito ad intervenire in maniera encomiabile e portare a termine un intervento delicatissimo”.