“Miraia”, gestione e monitoraggio appalti: arriva una piattaforma intelligente

Nasce Miraia, la piattaforma intelligente progettata per semplificare il monitoraggio documentale e assicurare trasparenza, tracciabilità e sicurezza in ogni fase del processo di gestione degli appalti. Miraia è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che supporta le imprese che affidano parte del proprio business a terzi nella gestione e nel monitoraggio documentale. Grazie a dashboard intuitive e report dettagliati, la piattaforma monitora in modo continuativo tutta la documentazione relativa a fornitori, subappaltatori e lavoratori, permettendo di verificare con precisione scadenze, anomalie ed eventuali carenze. A completare il sistema, un avanzato motore di valutazione e quantificazione del rischio che analizza i dati in tempo reale, individua tempestivamente le irregolarità e fornisce una stima chiara del livello di rischio associato a ciascun fornitore o appalto esternalizzato.