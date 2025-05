Mirkoeilcane, annunciate le prime date del tour estivo 2025

Roma, 12 mag. (askanews) – Mirkoeilcane è pronto a tornare dal vivo e annuncia le prime date del nuovo tour estivo: al via il 20 maggio dall’associazione culturale Waag (o Waaghaus) di Bolzano (Aquarium Unplugged), il 22 maggio al Quid di Roma, il 25 maggio al Pinerolo Sound Festival a Pinerolo (TO) in Piazza Roma, il 18 luglio a Sassari per l’Abbabula Festival e il 10 agosto a Passo Tonale (TN) per il Water Music Festival

Questi appuntamenti saranno l’occasione per ascoltare, oltre ai brani più amati del suo repertorio, “Toro”, l’ultimo singolo, pubblicato lo scorso 25 marzo e presentato in anteprima all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Conferma dell’originalità e della cifra stilistica di Mirkoeilcane, capace di fondere con maestria suoni pop e scrittura d’autore, “Toro” affronta il delicato equilibrio tra aspettative e realtà, sottolineando l’importanza di riscoprire l’intuito personale e la volontà, al di là delle illusioni e delle scorciatoie offerte da credenze e superstizioni.

Mirkoeilcane, romano classe 1986, si è affermato negli anni come una delle voci più autentiche e sensibili della nuova scena cantautorale italiana. Con tre album all’attivo e una serie di prestigiosi riconoscimenti, tra cui il premio Musicultura 2017 per il brano “Per Fortuna”, ha saputo ritagliarsi una posizione di rilievo nel panorama musicale italiano. Con la canzone “Stiamo tutti bene” ha preso parte nel 2018 al Festival di Sanremo, conquistando il secondo posto nella categoria Nuove Proposte, il Premio “Mia Martini” della critica e il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, e, successivamente, la Targa Tenco come “Miglior canzone”. Oltre alla musica, Mirkoeilcane ha dato il suo contributo al cinema, firmando due colonne sonore: nel 2017 quella del film “I Peggiori” di Vincenzo Alfieri e nel 2019 quella di “A mano disarmata” di Claudio Bonivento. Il suo ultimo album, “La musica contemporanea mi butta giù”, ha ricevuto un’accoglienza entusiasta da parte di critica e pubblico, con dodici tracce che confermano la sua straordinaria abilità di scrittura, facendo della parola uno degli strumenti più potenti e incisivi della sua produzione.

(Copyright foto Simone Cecchetti)