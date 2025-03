Mirkoeilcane, fuori il 25 marzo il nuovo singolo “Toro”

Roma, 19 mar. (askanews) – Mirkoeilcane annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “Toro”, il prossimo 25 marzo, mentre il cantautore romano, all’anagrafe Mirko Mancini, classe 1986 (6 maggio e quindi segno zodiacale Toro), presenterà in anteprima il brano la sera del 24 marzo, in occasione del suo concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Borgna), oltre ai pezzi dell’ultimo album “La musica contemporanea mi butta giù” e alcune delle canzoni più amate del suo repertorio.

“Toro” è una canzone che mescola abilmente i suoni pop con la scrittura della canzone d’autore italiana, tenendo al centro la forte originalità e l’inconfondibile autoironia di Mirkoeilcane. Un brano che affronta il conflitto tra aspettative e realtà, mettendo in luce le sfide che la vita ci pone: l’artista offre una riflessione critica sull’affidarsi a forze esterne, come gli oroscopi, per orientarsi nella propria esistenza, invitando a riscoprire l’intuito e la volontà come strumenti fondamentali per affrontare la vita con autenticità, nonostante le difficoltà che questa comporta.

“Del futuro non è dato sapere. Si può ipotizzare, progettare, sperare, tirare a indovinare – dice Mirkoeilcane – Ci si può affidare al parere delle stelle. ‘Toro’ parla di quanta poca importanza si dia, invece, al proprio intuito e alla propria forza di volontà. Se il mio oroscopo avesse avuto ragione, anche poca, anche solo una volta ogni tanto, sarei nella top 3 delle persone più ricche del mondo. Invece faccio il cantautore ai tempi della trap”.

Con tre album all’attivo e una serie di prestigiosi riconoscimenti, tra cui il premio Musicultura 2017 per il brano “Per Fortuna”, Mirkoeilcane ha saputo ritagliarsi una posizione di rilievo nel panorama musicale italiano. Con la canzone “Stiamo tutti bene” ha preso parte nel 2018 al Festival di Sanremo, conquistando il secondo posto nella categoria Nuove Proposte, il Premio “Mia Martini” della critica e il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, e, successivamente, la Targa Tenco come “Miglior canzone”. Oltre alla musica, Mirkoeilcane ha dato il suo contributo al cinema, firmando due colonne sonore: nel 2017 quella del film “I Peggiori” di Vincenzo Alfieri e nel 2019 quella di “A mano disarmata” di Claudio Bonivento.