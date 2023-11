Mirkoeilcane, il nuovo album “La musica contemporanea mi butta giù”

Roma, 26 nov. (askanews) – Mercoledì 29 novembre Mirkoeilcane presenta il suo nuovo album “La musica contemporanea mi butta giù” con uno showcase acustico dal vivo a Roma presso La Feltrinelli di Via Appia. A 5 anni dal precedente “Secondo me” (2018), Mirkoeilcane torna con un nuovo lavoro di inediti prodotto da Daniele Mafio Tortora, già produttore di artisti come Afterhours, Daniele Silvestri, Max Gazzè, Diodato e molti altri.

Il cantautore ha inoltre annunciato per i primi mesi del 2024 anche due concerti speciali di presentazione del nuovo disco al Biko di Milano (25/01) e all’Alcazar di Roma (15/02).

“La musica contemporanea mi butta giù” è un disco di cantautorato ironico ed elegante, dodici tracce in grado di esaltare la scrittura di un artista che nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti di spessore come il premio della critica “Mia Martini” e quello per il miglior testo “Sergio Bardotti” per il brano “Stiamo tutti bene”, presentato nella sezione Nuove Proposte del 68esimo Festival di Sanremo, a cui poi è seguita la Targa Tenco 2018 per la “Miglior canzone”.

Nell’album, ad accompagnare il cantautore nel suo viaggio ci sono due ospiti d’eccezione: Giobbe Covatta, nel brano “Secondo Giobbe”, un monologo tagliente, divertente e al contempo serio sulla religione e le sue incoerenze, e Daniele Silvestri, che oltre a prendere parte al featuring nel brano “Serie B” ha collaborato attivamente agli arrangiamenti e alla co-produzione del brano “In equilibrio”.

“La musica contemporanea mi butta giù” ha ottenuto ottimi posizionamenti sulle principali piattaforme di streaming, con uno Store Placement nelle sezioni “Nuove Uscite Per Te” di Spotify e Amazon Music e con l’inserimento dei singoli estratti nelle maggiori playlist editoriali come “New Music Friday Italia”, “Indie Italia” e “Nuovo Indie” di Spotify o “Novità Indie Italiano” di Amazon Music.