Miscellanea transnazionale: gli sbarchi, il business degli scafisti e le chiacchiere al Dopolavoro

Si tratta di un’attività di servizio che, se fosse svolta alla luce del giorno, si potrebbe definire di trasporto di persone, più semplicemente degli scafisti. Solo per alleggerire il contenuto di queste righe c’è da aggiungere che, guarda caso, sia gli sbarchi sulle coste europee, sia i naufragi, avvengono quasi unicamente di notte. Pulcinella, la nota maschera napoletana, avrebbe commentato che “per mare non ci sono taverne”, quindi conviene senza dubbio attraversarlo di giorno.

Avrebbe, quel personaggio, certamente peccato di ingenuità: quella grande realtá economica che è la “Premiata Ditta Scafisti & C” ha un volume di affari simile a quella di una compagnia di navi da crociera pur non offrendo ai viaggiatori nessun tipo di confort, anzi. Succede inoltre che, oltre a operare al buio, quella macchina criminale che opera attraverso tanti rami d’azienda, deve mantenere la connotazioni descritte prima: tutto in nero, nessuna traccia di ufficialità perchè per i delinquenti al timone amano la discrezione. C’è da dire che il meccanismo è ben congegnato e oltremodo remunerativo. Basti pensare che per traversate di poche miglia marine quei personaggi pretendono da ogni viaggiatore molto ma molto di più di quanto possa chiedere un vettore aereo per un volo di lungo raggio in prima classe. Ieri mattina sull’argomento al Dopolavoro si stavano intrattenendo di fronte a una tazza di caffè un ferroviere e un vigile del fuoco, l’uno in attesa di prendere servizio, l’ altro in tenuta da jogging perché era il suo giorno di riposo. Il rapido accenno alle condizioni dei due interlocutori vale solo a confermare che erano in uno stato ottimale per discutere. Il pompiere ha posto al macchinista una domanda che definire disarmante non basta.

Ha chiesto in maniera retorica, se funzionano, dato che esiste un codice internazionale della navigazione, organismi che ne facciano Funzionare (la maiuscola è voluta) i vari reparti, riferendosi non solo alla Guardia Costiera e alle Autorità Portuali, quanto anche alla Marina e all’ Aeronautica Militare di tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, poiché un organismo di difesa europeo ancora non c’è. Poiché il tempo a disposizione dell’ interlocutore prima di dover avviare il treno quasi scaduto, il dominatore del fuoco ha fatto appena in tempo a aggiungere che si arriva a tanto perché le forze dell’ordine dei paesi da cui partono quegli aspiranti profughi non sono riusciti a fermarli in tempo. L’uomo che fa muovere i treni, con gli occhi semichiusi come il protagonista di uno spaghetti western, lo ha corretto, dicendo di sostituire “sono riusciti” con “hanno voluto” e l’arcano sarà svelato. Così dicendo e intanto trotterellando, ha raggiunto il locomotore e vi è salito a bordo per poi farlo partire. Il vigile, che tale era stato mentre ascoltava, è rimasto piuttosto disorientato e ha accantonato il suo desiderio di capire fino a un prossimo incontro con quel deus ex machina di treno, come definiscono un locomotore gli abitanti del villaggio. Fa piacere pensare che, tornato a casa e fatta la doccia, il fiero domatore di incendi riesca a dare da solo risposta al suo quesito. Del resto è fuori discussione la sagacia dei componenti di quelle squadre che, al posto delle armi, usano gli estintori. Se solo bastassero per altri fuochi di genere diverso, pur contraddistinti da fumi, nel caso in specie di rabbia.

Domenica con il sole: quante imbarcazioni salperanno questa sera dopo il tramonto? E domani sarà un altro giorno, il primo della settimana che si è già preannunciata rovente. Non solo per le temperature, anche se le stesse sono previste in sensibile rialzo.

Giorno dopo giorno continuano a concretarsi situazioni contorte di ogni genere, e il loro effetto negativo sull’umanitá si conferma altrettanto spedito. A mò di testimone eclatante di quanto accennato, è sufficiente citare quanto è accaduto negli ultimi giorni al largo delle coste greche: una vera e propria ecatombe di disperati di varie provenienze, comunque fuggiti dai loro paesi non riuscendo più a sopportare trattamenti inappropriati anche alle bestie. Tanto da costringerli a mettere a repentaglio la propria vita insieme a quella dei familiari sperando di poter iniziare a vivere altrove un’ esistenza che si possa definire tale. Sull’argomento non passa giorno che, oltre al riscontro di questi episodi, non fuoriescano i commenti più diversi di chi, in qualche modo, è coinvolto o è attratto nella loro orbita. Sembra di risentire le espressioni di Murolo e D’ Andrè nel brano Don Raffaè, in cui descrivono con dovizia di particolari il modo di affrontare i problemi in situazioni del genere di chi rappresenta lo stato. Esso “si costerna, si indigna e si impegna, poi getta la spugna con gran dignità”.L’ approccio al problema da parte della EU ha molti punti in comune con il tipo di comportamento descritto in quel racconto in musica. C’è qualcosa in più, oltre a quanto appena scritto, che eleva il grado della gravità del problema e che ha poco -o tanto..?- in comune con le pesanti “difficoltà” che incontra la politica quando prova ad affrontare la questione nella sua globalità.