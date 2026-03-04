Miscusi, la campionessa di sci Federica Brignone entra nella società

La campionessa olimpica Federica Brignone entra in Miscusi come socia e sport ambassador. Lo comunica la società in una nota, ma la quota d’ingresso non è stata resa nota. Non si tratta quindi di una semplice collaborazione, “ma di un ingresso diretto in società che nasce da una visione condivisa: riportare la pasta al centro di una narrazione moderna dell’energia, lontana da estremismi e mode alimentari, e fondata su equilibrio, qualità e movimento”. Una novità rilevante per Miscusi, che ha chiuso il 2025 con un fatturato di 16 milioni di euro e un Ebitda che ammonta a 1,5 milioni. Il gruppo punta a crescere ulteriormente nei prossimi anni con l’obiettivo di raggiungere i 4 milioni di Ebitda entro la fine del 2027.