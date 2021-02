Mise, 64 milioni di euro alle Pmi per brevetti, marchi, disegni e voucher: 4.605 le domande finora finanziate

Sono circa 46 milioni di euro i contributi concessi finora alle Pmi per la valorizzazione di brevetti, disegni e marchi. Si sono infatti concluse le procedure di valutazione e concessione dei contributi relative al primo gruppo di bandi del Ministero dello Sviluppo economico pubblicati durante il primo semestre dello scorso anno.

In particolare, attraverso il primo bando Brevetti+ sono state finanziate 306 domande, per Disegni+ le domande finanziate sono 331, mentre per il terzo bando Marchi+ sono state approvate 1.361 domande.

E’ invece ancora in corso la fase istruttoria delle domande presentate dalle imprese per il secondo gruppo di bandi, resi operativi tra settembre e ottobre 2020. Al 31 gennaio 2021 sono state approvate 106 domande (finanziate per 8 milioni di euro) delle 438 presentate per Brevetti+, mentre sono in corso di definizione 20 delle 303 presentate per Disegni+ e 300 domande delle 704 presentate per Marchi+.

Operativa anche la valutazione delle istanze presentate per la misura denominata Voucher 3i, riservata alle start up innovative. Al 31 gennaio 2021, sono state presentate 3.020 richieste, a fronte delle quali sono stati concessi circa 10 milioni di euro a 2.501 domande.

Qui il prospetto con il dettaglio sullo stato di avanzamento delle misure al 31 gennaio 2021.