Mise, Agrifood e Fabbrica Intelligente: 153 proposte per accedere ai contributi

Si è chiuso ieri, al termine del primo giorno di apertura, lo sportello per la presentazione delle domande per richiedere le agevolazioni previste dal bando per i progetti di ricerca e sviluppo nei settori “Agrifood”, “Fabbrica intelligente” e “Scienze della vita”, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Sono state presentate 153 proposte progettuali, da parte di imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria. In particolare: 89 per il settore “Fabbrica intelligente”; 32 per il settore “Agrifood”; 32 per il settore “Scienze della vita”. Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico. Gli investimenti in ricerca e sviluppo attivabili sono complessivamente pari a 1.451.455.639 euro a fronte di agevolazioni richieste per 711.580.694 euro, che superano l’ammontare di risorse stanziate a favore degli Accordi per l’Innovazione dall’intervento agevolativo previsto dal decreto ministeriale 2 agosto 2019. Rimane, invece, aperto lo sportello per la presentazione delle proposte relative al settore “Calcolo ad alte prestazioni”, per il cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi europei, in corso di emanazione, dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC).