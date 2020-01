Mise, bando sulle tecnologie emergenti: sei i progetti finanziati

E’ stata approvata al Mise la graduatoria finale dei progetti presentati per la sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, basati sull’utilizzo di tecnologie quali Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose (IoT), collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione 5G. I 6 progetti, ammessi al finanziamento per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro, riguardano la sperimentazione di forme innovative di mobilita’, gestione dei beni pubblici, valorizzazione di beni e attivita’ culturali e dei servizi innovativi per la cittadinanza, proposti dal Comune di Catanzaro, dalle Universita’ di Cagliari, Cassino e Bari, dall’Agid e dalla Siae.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso di sperimentazione delle tecnologie emergenti avviato dal Mise che vede il nostro Paese in prima linea a livello europeo – ha dichiarato il ministro Stefano Patuanelli -. Puntiamo molto sui progetti presentati dai Comuni e dagli Enti di ricerca ammessi al finanziamento come volano per la creazione di nuovi servizi in settori strategici per l’economia del nostro Paese e per il benessere dei cittadini”.