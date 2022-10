Mise, case delle tecnologie emergenti: proposte entro il 18 novembre

Il ministero dello Sviluppo economico ha stanziato nuovi fondi per finanziare la costruzione di nuovi spazi polifunzionali di trasferimento tecnologico in comuni coperti dalla rete banda ultralarga 5G: sarà possibile presentare le proposte fino al 18 novembre 2022. L’obiettivo del programma “Case delle tecnologie emergenti” è quello di sostenere lo sviluppo di progetti di ricerca innovativa, di startup, di trasferimento tecnologico ed eventi di formazione. Le tematiche toccate dalla call sono: Blockchain e Crypto Asset, Internet of Things (IoT), Intelligenza Artificiale, 6G, tecnologie quantistiche.

Possono partecipare i partenariati formati da un comune in cui è presente una rete a banda ultralarga in tecnologia mobile 5G come capofila, insieme a università o centri di ricerca e imprese, PMI o start up create in Italia o con sede operativa sul territorio nazionale. I comuni che hanno partecipato ai bandi precedenti non possono partecipare alla call. Saranno messi a disposizione 80 milioni di euro.