Mise, incentivi per Iot e Blockchain: si parte il 14 settembre con un budget di 45 milioni

Incentivi Mise per blockchain, IA e internet of things: la procedura di domanda sarà aperta a partire dal 14 settembre. Si tratta delle risorse stanziate dal “Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things”, istituito dalla Legge di Bilancio 2019 e che prevede una dotazione di 45 milioni di euro per il 2022.

Possono accedere alle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione che presentano progetti di ricerca, sviluppo e innovazione in ambito di blockchain, intelligenza artificiale e internet of things. La procedura di compilazione delle domande, messa a disposizione da Infratel Italia, è disponibile dal 14 settembre e sarà possibile inviare le istanze a partire dal 21 settembre 2022.

Progetti finanziabili

Come specificato nel decreto del Mise del 24 giugno 2022, gli incentivi sono rivolte alle imprese di ogni dimensione, anche in forma congiunta, per la realizzazione di progetti con spese e costi non inferiori a 500 mila euro e non superiori 2 milioni di euro. I progetti presentati devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dell’organizzazione e di processo ed essere relativi a uno dei seguenti ambiti strategici: industria e manifatturiero; sistema educativo; agroalimentare; salute; ambiente ed infrastrutture; cultura e turismo; logistica e mobilità; sicurezza e tecnologie dell’informazione; aerospazio.

Le risorse

Le risorse totali per il 2022, 45 milioni di euro, sono ripartite in questo modo: 25 milioni di euro per progetti volti a favorire lo sviluppo dell’intelligenza artificiale; 10 milioni di euro per progetti volti a favorire lo sviluppo della tecnologia Blockchain; 10 milioni di euro per progetti di sviluppo delle tecnologie Internet of things (IoT). Inoltre, il 34 per cento delle risorse sarà dedicato a progetti da realizzare nelle aree del Mezzogiorno.

Come fare domanda