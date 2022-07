Miss e Mister Baby e Miss Mediterranea, show a Quarto. Ecco i vincitori

Domenica 17 luglio al Cinema Teatro Corona a Quarto si è svolta la prima tappa-sfilata di “Miss & Mister Baby Napoli”, giunta alla quinta edizione, e di “Miss Mediterranea” (6° edizione), evento ideato ed organizzato dall’agenzia di Moda e Spettacolo Mondo Eventi Campania del patron Carlo Sommella e presentato come sempre dalla bellissima modella e attrice Titti Ferro. L’evento è stato ripreso dalle telecamere di TLA TV Canale 177 che manderanno in onda lo spettacolo in tutta la Campania, nella Puglia e nel basso Lazio. Fotografo ufficiale dell’evento Gaetano Sarno.

Circa quaranta bambini dai 4 agli 11 anni e quindici ragazze tra i 14 e i 24 anni hanno sfilato due volte (rispettivamente in abito casual e elegante) davanti a una giuria formata da esperti e professionisti del settore che ha dovuto dare i propri giudizi con tanta difficoltà e professionalità. La giuria è stata composta dal boss dei capelli di Dimensione Uomo Gianni Carandente, il videomaker, sceneggiatore e regista Davide Guida titolare di DGPhotoArt Cinema, il responsabile Cisl Campania Umberto Arato, la giornalista, Bianca Sorrentino, il manager di spettacolo Principe e Cavaliere Vittorio Adelfi, i Look Makers Elena Sabrina & Nicola Cavaliere, la Fotomodella Valentina Gigli, la Attrice, Fotomodella e Modella Ornella Borgia, la Modella e Fotomodella Monica De Stefano, la poetessa Fortuna De Fenza.

Nella categoria Miss & Mister Baby Napoli le fasce sono state assegnate a Francesco De Felice (da parte dello sponsor il Barbiere di Carlo Daniele di Quarto), Leonardo Laudicino (Fascia Dimensione Uomo di Quarto), Radefonda Campanale (da parte del fotografo Gaetano Sarno), Luca Po Aiello (da parte del Cinema Teatro Corona), Valentino Marino, Antonio Manna, Sofia Harkat, Giuliano Quaranta, Dafne Di Donato, Rita Sigillo, Mariarca Beato, Ludovica De Simone, Alyssa Muscetti, Lorenzo D’isanto, Cecilia Frustaci, Giorgia Saggiomo, Thomas Di Rosa, Manuel D’ambrosio, Giulia Innocente, Carlo Savinelli e Francesco Bruno.

Per Miss Mediterranea le fasce sono state assegnate dai vari sponsor a Penelope Di Donato (da parte di Central Lab di Quarto), Laura Cuomo (Ristopescheria Add’o Cumpagniell di Giugliano), Benedetta Cangiano (Garden Cafè di Quarto), Maria Polverino (AV Events di Quarto), Chiara Sannino (Pubblipro di Quarto), Chiara Cioffi (Hairlab di Raffaele de Rosa), Francesca Pia De Santis (Sciccone Costruzioni di Quarto), Cristiana Abbrunzo (Miseria e Nobiltà di Pozzuoli) e Martina Capuozzo (VL Ortofrutta di Russo Roberto, di Quarto).

Fra una sfilata e l’altra il pubblico è stato allietato con diversi intermezzi artistici, con momenti di musica, cabaret e poesia: il cabarettista Marco Corpo, l’attore Enzo Paudice con il suo spassoso spogliarello comico, il giovanissimo prestigiatore Mirko Corpo, le cantanti Marika Arciero, Fabiana Isola e Miry Viscione, le poetesse Stefania Sorbilli e Fortuna De Fenza.