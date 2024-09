Miss Grand International Italy: le aspiranti reginette truccate dal mago del make up Ciro Florio

Nuova vincente mission nella capitale per Ciro Florio, il mago del make up italiano quale assoluto protagonista per il suo settore, della finale nazionale 2024 di Miss Grand International Italy, svoltasi qualche giorno fa al Teatro 1 di Cinecittà World. Dopo aver percorso oltre cinquanta tappe in tutta Italia, quaranta avvenenti aspiranti Miss, provenienti da ogni regione del Belpaese si sono sfidate nella Capitale per conquistare la corona più ambita al mondo. In un contesto internazionale, tra lacrime, emozioni e la forte ambizione di conseguire l’ambito traguardo delle giovani concorrenti, le cui acconciature sono state curate dall’equipe di AP Tricosistem di Benevento, il maestro Ciro Florio, coadiuvato dal suo eccellente team costituito da truccatrici da lui personalmente selezionate in tutta Italia e dallo stesso premiate per il loro forte impegno insieme alla signora Caldonazzo nel corso della serata, ha curato il trucco di ognuna cercando com’ è suo costume, di mettere in ampio risalto la bellezza di ogni volto, nascondendo qualunque minima imperfezione. Ad aggiudicarsi l’ambito titolo di Miss Grand International Italy, in una magica serata condotta mirabilmente da Beppe Convertini e Nathalie Caldonazzo, con l’attrice Beatrice Luzzi, opinionista del “Grande Fratello”, in veste di madrina, la ventinovenne Micaela Vietto, di origini italo-brasiliane, la ragazza nata a Farigliano (Cuneo), che rappresenterà il nostro tricolore nello show mondiale in agenda il 25 ottobre a Bangkok, in Thailandia. Miss Grand International è tra i concorsi di bellezza più seguiti del pianeta, con 14 milioni di followers sui social, ed è presente in circa novanta nazioni e per ben tre anni consecutivi ha vinto il Global Beauties Award ( gli oscar dei concorsi di bellezza ) come miglior gara planetaria di bellezza. Il talent si distingue inoltre anche per le sue finalità umanitarie, in quanto promuove la campagna ”Stop the war and violence” nata nel 2013 con l’istituzione della manifestazione. Tanti gli ospiti vip della serata; da citare, tra questi, il patron per l’ Italia di Miss Grand International Italy Giuseppe Puzio lo stesso Ciro Florio, storico volto di Real Time con il programma Cenerentola 24 e Rocco Ciarmoli, il gigolò di Zelig ed Andrea Zanettin, Miss Grand Italy 2023.