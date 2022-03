Zeudi Di Palma incontra il rettore della Federico II: sarà Miss Italia 2021 a inaugurare la sede di Scampia dell’Università

Zeudi Di Palma inaugurerà la sede di Scampia dell’Università Federico II. La proposta è emersa nel corso dell’incontro avvenuto oggi in Ateneo tra la studentessa federiciana di scienze sociali incoronata Miss Italia 2021 e il rettore Matteo Lorito.

Studio, lavoro, famiglia e i tanti interessi della poliedrica Di Palma sono stati al centro della conversazione con il Rettore in cui ha evidenziato l’importanza di contribuire anche in giovane età al bilancio familiare senza tralasciare lo studio, perno nella vita di ogni individuo per elevare spirito e mente.

‘Siamo molto contenti del riconoscimento che Zeudi ha ricevuto – sottolinea Matteo Lorito -. L’incontro di oggi ci offre anche l’occasione di dare ancora più forza alla nostra missione, quella del rilancio delle periferie, dell’essere accoglienti e portare sempre più ragazzi all’università. Perché con lo studio la vita cambia: cambiano i territori e cambiano le persone. Abbiamo per questo chiesto a Zeudi di essere la madrina dell’inaugurazione della sede di Scampia. Non potevamo scegliere madrina migliore”.

“Per me sarà un onore essere la madrina di un evento così importante – dichiara Zeudi Di Palma -. Scampia è un territorio a cui sono particolarmente legata, in cui sono cresciuta e vivo. Un territorio che ha attraversato tante sofferenze, per il quale spero che l’insediamento della Federico II sia un’occasione affinché i ragazzi possano esprimere loro stessi al meglio. Ci sono giovani che affrontano tante difficoltà ma che attraverso lo studio possono avere un futuro migliore. Lo studio apre la mente, aiuta le persone, le cura e le rende migliori”.