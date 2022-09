Miss Italia, tappa a Scampia: per la prima volta in una stazione della Metro

Nella cornice della stazione metro di Scampia di Ente Autonomo Volturno si è tenuta la tappa provinciale di Miss Italia, dove è stata eletta Cristina Palumbo, Miss Scampia.

La Palumbo proseguirà il suo percorso per le finali di Miss Italia 2022. Premiata dai vertici di EAV, Umberto De Gregorio e Luca Brancaccio, dal presidente della ottava municipalità Nardella e dalla Miss Italia 2021, Zeudi di Palma.

Per la prima volta nella storia, la tappa di miss Italia si è tenuta in una stazione metropolitana. L’ingegnere Luca Brancaccio, direttore della metropolitana, il vero artefice della buona riuscita dell’evento, avendo messo a disposizione la location, uomini e mezzi a supporto del coordinatore regionale di miss Italia, Antonio Contaldo.

Per l’occasione, è stata attribuita anche la fascia di Miss Partenopea e sono state consegnate in tutto 12 fasce alle ragazze che potranno così accedere alle fasi successive.

Grande partecipazione del pubblico di scampia e di Napoli, nonostante fosse in programma in serata la partita di calcio del Napoli.

Grande soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione da parte degli organizzatori e soprattutto di EAV. Brancaccio, peraltro anche membro della giuria, nel ringraziare tutti gli attori coinvolti, ha dichiarato che EAV si farà promotrice di altri eventi importanti su tante tematiche sociali come è stato per il riscatto del quartiere di scampia. Brancaccio, infine, ringrazia la Regione Campania e l’amministrazione tutta per aver reso possibile la manifestazione avendo completato le opere della stazione di Scampia, i cui lavori erano stati interrotti negli anni passati.