Miss Mondo a Caserta, a Palazzo Paternò conduce Maria Beatrice Crisci con Fabio Brescia

La città della Reggia si prepara ad accogliere una nuova tappa di Miss Mondo per le selezioni regionali. A ospitare il prestigioso concorso internazionale sarà una location d’eccezione, il settecentesco Palazzo Paternò nel cuore di Caserta in via San Carlo. L’appuntamento è per domenica 4 febbraio alle 19. La serata, patrocinata dal Comune di Caserta, vedrà come special guest il noto autore, attore e regista Fabio Brescia. Con lui a condurre la kermesse la giornalista Maria Beatrice Crisci.

Miss Mondo arriva così a Caserta dopo la bellissima serata della prima tappa di selezioni regionali lo scorso novembre nello splendido castello di Rocca D’Evandro. Tappa questa che ha sancito l’ingresso del produttore Armando Fusco quale nuovo esclusivista per la Regione Campania.

Alla giuria, composta in modo eterogenea, il non facile compito di valutare le bellissime miss in gara, aspiranti vincitrici delle fasce: “Miss web by Agricola”, “Caroli Hotels”, “Gil Cagnè”. E di scegliere, naturalmente, la prima classificata, la vincitrice di tappa di Miss Mondo, e quindi la fascia “Finalista regionale”. Questa le darà accesso alla finale regionale del prossimo 24 maggio presso il Teatro Palapartenope di Napoli.

Ma la serata sarà un vero evento nell’evento. Infatti, sarà impreziosita da una sfilata capsule collection 2024 del fashion design Michele Del Prete alias Antea, un talento autentico del territorio casertano che da trent’anni fa sognare le donne.

Per partecipare al concorso di bellezza basta iscriversi sul sito web ufficiale di Miss Mondo Italia all’indirizzo www.missmondo.it e cliccare su partecipa.