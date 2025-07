Missili e droni russi sull’Ucraina occidentale: colpita Leopoli, allerta in Polonia e nei Paesi alleati

Un attacco su larga scala ha colpito l’Ucraina nella notte tra l’11 e il 12 luglio, con lanci coordinati di droni e missili da parte delle forze armate russe. Secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare ucraina e da fonti locali, le esplosioni hanno interessato numerose regioni, tra cui Kiev, Kherson, Mykolaiv, Kropyvnytskyi e in particolare l’Ucraina occidentale. A Leopoli, a circa 70 km dal confine con la Polonia, si sono verificati danni significativi: il sindaco Andriy Sadovyi ha parlato di un incendio scoppiato in un edificio non residenziale nel quartiere di Zaliznychny e di un secondo edificio danneggiato in via Myropolita Andria. Anche il capo dell’amministrazione militare regionale, Maksym Kozytskyi, ha confermato il danneggiamento di un edificio di due piani, precisando che al momento non si registrano vittime o feriti. Nella vicina regione di Volinia, nella città di Lutsk, un edificio residenziale è stato distrutto, mentre un allarme aereo era stato diramato alle 2:21. Il massiccio attacco ha attivato immediatamente una reazione da parte dei Paesi NATO: la Polonia, insieme ad altri alleati, ha fatto decollare aerei da combattimento per pattugliare lo spazio aereo nazionale in risposta all’attività dell’aviazione russa a lungo raggio, che ha colpito anche l’Ucraina occidentale. Le forze polacche hanno messo in stato di massima allerta i sistemi di difesa aerea e radar terrestri, dichiarando che tutte le misure adottate sono finalizzate a garantire la sicurezza delle aree di confine e che le forze restano pronte a una risposta immediata. In questo scenario di crescente tensione, si inserisce anche un nuovo allarme globale lanciato dalle Nazioni Unite: la produzione di cocaina ha raggiunto nel 2023 un livello record di 3.708 tonnellate, con un incremento del 34% rispetto all’anno precedente, dovuto in gran parte all’espansione della coltivazione di foglie di coca in Colombia. Sebbene il dato non sia direttamente connesso al conflitto ucraino, evidenzia l’aumento dell’attività dei gruppi criminali transnazionali in contesti geopolitici instabili. L’attacco della scorsa notte, avvenuto a poche decine di chilometri dal confine NATO, pone nuove sfide alla sicurezza dell’Europa orientale e alla capacità di deterrenza dell’Alleanza Atlantica. Gli sviluppi delle prossime ore e le decisioni che emergeranno dal vertice NATO saranno determinanti per capire se la crisi è destinata a intensificarsi ulteriormente o se prevarrà la strategia del contenimento.