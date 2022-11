Missili russi, Zelensky: Hanno colpito la Polonia, è escalation. Dobbiamo agire

“Il terrorismo non si limita ai nostri confini nazionali, i missili russi hanno colpito la Polonia, sparare missili contro un territorio Nato”. Così Volodymyr Zelensky ha definito le notizie – che finora non trovano conferme ufficiali né a Varsavia, né da Washington – dei missili russi che sarebbero caduti in territorio polacco, “un’escalation molto significativa”. “Dobbiamo agire”, ha aggiunto il presidente ucraino affermando che si tratta di “un attacco missilistico russo contro la sicurezza collettiva”.