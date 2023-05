Missione in Brasile per l’Università di Torino

Il Rettore dell’Università di Torino, Prof. Stefano Geuna, accompagnato dalla consigliera per i progetti internazionali, Mariasilvia Ciola, ha incontrato mercoledì 15 marzo 2023 Sua Eccellenza l’Ambasciatore della Repubblica Federativa del Brasile, Hélio Vitor Ramos Filho, presso la sede dell’Ambasciata, il magnifico Palazzo Pamphilj in piazza Navona. Oggetto dell’incontro è stato il progetto dell’Università di Torino di organizzare una missione istituzionale in Brasile. In particolare, il Rettore ha espresso all’Ambasciatore l’idea di visitare la rete di università statali dello Stato del Paranà, alcune delle quali potranno a breve essere partner del progetto Geminae – UNITA, nonché altre prestigiose università brasiliane con l’obiettivo di creare collaborazioni di ricerca. Ad oggi sono circa 40 gli accordi collaborazione fra istituzioni accademiche brasiliane e l’ateneo torinese, molte delle quali nell’ambito della didattica. Il numero due del’Ambasciata, Durval C. De Carvalho, e l’attaché universitarie, Hudson Caldeira, hanno offerto la loro collaborazione a impostare il programma della missione secondo gli auspici del Rettore, contribuendo a individuare gli atenei e i dipartimenti che si distinguono nelle aree scientifiche proposte. L’Ambasciatore Filho ha inoltre avuto parole di apprezzamento e riconoscenza nei confronti della Scuola di Restauro della Venaria Reale, intervenuta su un prezioso affresco danneggiato in occasione dell’incendio del Museo Nazionale del Brasile a Rio de Janeiro occorso il 2 settembre 2018. Nel congedarsi, il Rettore ha invitato l’Ambasciatore a Torino nel prossimo futuro.