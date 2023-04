Missione in Cina per il presidente di Ics Emanuele Grimaldi: Al via una nuova era di collaborazione

Missione cinese per il Presidente della Camera Internazionale dello Shipping (Ics) Emanuele Grimaldi. L’incontro più importante con Feng Bo, Executive Vice President di Cosco Shipping, che ha ricevuto la delegazione Ics a nome della China Shipowners’ Association (Csa). Obiettivo: aprire la strada per un rapporto di lavoro sempre più stretto tra l’Ics e la Cina. Con Bo e con gli altri vertici di Coscu e Csa, Grimald ha discusso delle principali sfide che attendono il comparto marittimo: decarbonizzazione, digitalizzazione, stabilità dell’industria della catena di approvvigionamento internazionale ma anche benessere, reclutamento e formazione dei marittimi. Grimaldi ha incontrato anche due alti funzionari di Shanghai: Chen Jining, membro dell’Ufficio politico del Partito comunista cinese e segretario del comitato permanente del Partito comunista cinese di Shanghai, e un rappresentante del comitato permanente e presidente della Shanghai Overseas Friendship Association.

Durante questa missione in Cina il presidente Grimaldi è stato affiancato anche da una delegazione Ica tra cui il segretario generale Guy Platten, il vice segretario generale Simon Bennett e Edward Liu, rappresentante principale Ics per la Cina.

“Gli incontri di questa settimana – commenta Grimaldi – aiutano l’intero Ics ad acquisire una comprensione più profonda della grande industria marittima cinese e non vedo l’ora di proseguire la nostra stretta collaborazione con Csa. Estendo i miei ringraziamenti al Csa per la gentile ospitalità e le fruttuose discussioni. Il nostro settore è globale e quindi le nostre sfide. La decarbonizzazione, il reclutamento e il benessere dei marittimi hanno un impatto su tutti all’interno del trasporto marittimo, quindi dobbiamo lavorare insieme come industria per trovare soluzioni”.

Durante la permanenza in Cina, la delegazione Ics è stata anche ricevuta dalla vicesindaca del governo municipale di Shanghai, Guo Fang, e ha visitato la China Classification Society Shanghai Branch, l’International Maritime Organization Maritime Technology Cooperation Center Asia, China P&I Club.

Il comunicato integrale