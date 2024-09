Missione sulla Luna, un successo a Praga il test made in Campania con l’astronauta Roberto Vettori

Si sono conclusi con successo domenica 22 settembre – nella facility Hydronaut di simulazione dell’ambiente lunare localizzata nel complesso “Little Moon City” di Praga – i test di funzionamento del dimostratore di terra del minilaboratorio, modello 2.0, per esperimenti scientifici e biologici in condizioni di microgravità.

Il minilaboratorio permetterà di controllare e gestire in tempo reale gli esperimenti sia sulle stazioni orbitanti sia, come carico utile, su micro/minisatelliti di nuova generazione.

I test, in particolare, condotti dall’astronauta Roberto Vittori hanno dimostrato l’affidabilità in ambiente lunare simulato del sistema di controllo termico e dell’impianto di alimentazione fluidica. La tecnologia del minilaboratorio 2.0 è stata ideata e realizzata dalle società del gruppo Space Factory e fa parte di un progetto di investimento di un microsatellite proprietario per esperimenti scientifici in orbita (Irenesat-Orbital) con capacità autonoma di rientro dallo spazio, suo recupero e riutilizzo. Il programma di investimento è cofinanziato da Intesa SanPaolo attraverso lo strumento Nova+.

La missione di Vettori è un’iniziativa privata, con contributi in kind delle ditte coinvolte, e direttamente sponsorizzata dalla società spaziale Space Factory, dal Marscenter, dalla società Graded e dal Distretto Aerospaziale della Campania – Dac. Il coordinamento della missione è a cura del Politecnico di Bari. Per i suoi obiettivi strategici, la missione è patrocinata dalla Regione Campania, dalla Regione Puglia, e dal Laboratorio di Biomedicina Spaziale La Sapienza -Thales Alenia Space Italia.

“Siamo soddisfatti che i risultati del test abbiano confermato che è stato intrapreso il percorso giusto” dichiara Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania- “Lo Spazio – continua Fascione – è un settore strategico sul quale la Regione Campania ha creduto fortemente sostenendo negli anni, attività di ricerca industriale e lo sviluppo di tecnologie innovative attualmente considerate strategiche e competitive in un contesto internazionale”.

a