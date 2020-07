Misteri a Teheran

Se le bufale dei complottisti diventassero realtà il luogo dell’Armagheddon ove si sfideranno le potenze di una Terza Guerra Mondiale, sarebbe senza dubbio l’Itran . Proprio per questo le esplosioni che da molte settimane si sentirebbero tra il Centro di Teheran e le sedi di industrie note missilistiche fanno paura e colpisce la lentezza con la quale le notizie si diffondono e la stessa Ambasciata italiana a Teheran di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore italiano a Teheran , Giuseppe Perrone, hanno imbarazzo e Le notizie stentano a diffondersi anche attraverso le più grandi agenzie internazionali. Il tutto lo troviamo poi iniziando dal sito dell’Ambasciata ma si scopre che non c’è spiegazione è. On si capisce perché non si vuole svelare le cose come stanno. Esplosioni sono state udite nei quartieri occidentali della capitale iraniana Teheran. Lo riferisce “Mehrnews”, citando informazioni circolate sui social media, aggiungendo che il forte rumore ha creato panico tra i residenti. Al boato sarebbe seguito il rumore delle sirene di veicoli antincendio e delle ambulanze. In diverse abitazioni è venuta a mancare l’elettricità. Secondo alcuni media, le esplosioni provenivano da un deposito missilistico delle Guardie Rivoluzionarie a ovest della città.

Le esplosioni sono state segnalate intorno a Shahr-e Qods e Garmdareh nella parte occidentale di Teheran, ma anche a Shahriar e vicino a Karaj. Al momento non vi è nessuna notizia ufficiale sulla causa dell’esplosione o su eventuali vittime. Farsnews, citando Israeli Channel-20, ha affermato che gli scoppi si sarebbero verificati in un deposito di missili delle Guardie Rivoluzionarie nella parte occidentale di Teheran, ma secondo altre fonti non ufficiali sarebbero invece avvenute in un forte militare del Qods, le forze per le missioni all’estero dei pasdaran, vicino a Karaj.

Ne discende una indecifrabile sorta di possibili spiegazioni: da esplosioni dovute al caldo e alle mancanze di sicurezza di cui gli iraniani non sono certo maestri; ad azioni militari sospette di Paesi nemico fino ad arrivare al Mossad. Tutte possibilità ma che fanno aumentare di molto la preoccupazione dentro l’Ambasciata anche perché l’Iran è uno dei Paesi più colpiti dal Covid e non in grado di gestire alcuna questione delicata di interesse nazionale in questo momento.