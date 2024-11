Mistero, eleganza e sensualità nella nuova collezione sposo 2025 dell’Atelier Pellecchia

Mistero, eleganza e sensualità: queste sono le chiavi d’accesso alla sfilata tenutasi presso l’Atelier Pellecchia a Giugliano in Campania, dove è stata presentata la collezione sposo 2025 dei brand Carlo Pignatelli, Rocchini e Pisconti.

Immersa in un’atmosfera suggestiva, illuminata da candele su candelabri dorati disposti lungo una lucida passerella bianca, la sfilata ha coinvolto ogni ambiente dell’atelier. Gli ospiti, comodamente seduti, hanno potuto ammirare non solo le nuove tendenze del 2025, ma anche dettagli esclusivi che hanno reso l’evento unico.

I modelli, avvolti in mantelli neri e coperti da maschere dorate a sottolineare il concept del mistero e della sensualità, hanno catturato l’attenzione del pubblico con uno spettacolo davvero speciale. Sono stati rivelati i diktat della moda sposo del futuro, ma anche le varie fasi che accompagnano lo stesso in un momento così solenne della vita. La sfilata, infatti, ha alternato cambi d’abito tra pigiami di seta, vestaglie e intimo maschile, sottolineando la cura, la dedizione e la professionalità che i titolari Nicola Pellecchia, Flora Di Fiore e il loro staff – composto da Carlo, Luigi, Emanuela e Giorgio – offrono quotidianamente ai clienti dell’Atelier Pellecchia, seguendoli in ogni aspetto con un approccio all’eleganza a 360°.

A conclusione dell’evento, la conduttrice Fabiola Cimminella, elegantissima in un sinuoso abito firmato Alessandro Legora, ha ringraziato gli ospiti invitandoli a proseguire la serata con le deliziose proposte di finger food targate Villa Andrea di Isernia, abbinate a una selezione di vini pregiati.