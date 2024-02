Mistero sul corpo di Navalny, la portavoce: assassinato da Putin

Milano, 17 feb. (askanews) – Un fitto mistero avvolge la salma dell’oppositore Aleksey Navalny, deceduto ieri. Non è noto dove sia. L’avvocato e la madre Lyudmila Navalnaya sono arrivati all’obitorio di Salekhard, sul circolo polare artico dove doveva trovarsi l’oppositore deceduto. Tuttavia, l’istituto si è rivelato chiuso, il corpo non sarebbe là e mentre si alimenta un certo mistero in merito, l’addetta stampa del politico Kira Yarmysh accusa le autorità: “è stato assassinato”. E poi aggiunge: “L’avvocato ha chiamato il numero di telefono indicato sulla porta. Gli è stato detto che era la settima persona a chiamare oggi. Non hanno il corpo di Aleksei all’obitorio”, ha aggiunto.

Sabato nella colonia penale IK-3 nella regione artica di Yamal dove suo figlio era detenuto, a Lyudmila è stato consegnato un “documento ufficiale” che confermava la morte il giorno prima, venerdì alle “14.17 ora locale” (le 10.17 in Italia).

In un video pubblicato sul canale YouTube di Navalny, Yarmysh ha affermato che i suoi compagni continuano ad aspettare la conclusione ufficiale sulla morte e il rilascio del corpo. “Chiediamo che venga immediatamente restituito alla sua famiglia”, ha detto. “Tre anni e mezzo fa, Putin ha cercato di uccidere Aleksei. Ieri lo ha ucciso. Il mondo intero sa che il presidente della Russia ha dato personalmente un simile ordine, così come sa che Aleksei non ha mai avuto paura di lui, non è mai stato silenzioso e non è mai stato inattivo. Non dobbiamo arrenderci, questo è ciò che Aleksei ci ha insegnato”, ha detto Yarmysh.

Nella mattina e anche ieri fonti russe hanno avanzato alcune ipotesi sulla morte. Un trombo o la “sindrome da morte improvvisa”, ma risulta chiaro che una parola definitiva non arriverà presto. Anche le circostanze della morte, inizialmente descritte come un ‘malore durante una passeggiata’ presentano aspetti inspiegabili come la possibilità di fare una passeggiata mattutina a febbraio in un clima artico.

Alla madre di Navalny è stato detto alla colonia penale che era deceduto per la “sindrome della morte improvvisa”, ha scritto su X Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione anticorruzione nella mattina. “La causa della morte di Aleksey non è stata stabilita, è stato effettuato un nuovo esame istologico”, ha riferito la portavoce di Navalny. “I suoi risultati dovrebbero essere pubblicati la prossima settimana. È ovvio che mentono e fanno di tutto per non consegnare il corpo”, ha detto Yarmysh. Il comitato investigativo, secondo lei, ha affermato che il corpo di Navalny non sarebbe stato consegnato ai parenti fino a quando il controllo non sarà stato completato.

Intanto video su alcuni canali di opposizione russa su Telegram mostrano come i fiori deposti in memoria di Aleksey Navalny, a Mosca e in altre città della Russia, sono stati raccolti sotto gli occhi della polizia russa e gettati in sacchi neri della spazzatura. Da ieri continuano gli arresti in tutto il Paese, la gran parte a San Pietroburgo, dopo la notizia della morte dell’oppositore di Vladimir Putin: sono arrivati a 200.