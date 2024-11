Misura Disegni +, risorse già esaurite: stop alle domande di agevolazioni

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale del 12 novembre 2024, ha disposto a seguito esaurimento delle risorse disponibili la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative al Bando Disegni +.

La misura punta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso incentivi concessi nella forma di contributo in conto capitale.

La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, abbiano una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, con sede legale e operativa in Italia, regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e attive.

Per la realizzazione del progetto di valorizzazione, sono riconosciute ammissibili le spese per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di euro 60.000 euro e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.

La percentuale è elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.