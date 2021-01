Misure anti Covid in Francia, le informazioni dell’Ambasciata italiana

Il sito dell’Ambasciata di Italia in Francia di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Teresa Castakdo informa che la sera del 7/1/2020 il Primo Ministro Castex e il Ministro della Sanità Veran hanno annunciato il prolungamento delle attuali misure fino almeno alla fine del mese di gennaio. I luoghi di culto e gli impianti sportivi resteranno chiusi. I bar e ristoranti rimarranno chiusi invece fino almeno metà febbraio. Confermato coprifuoco dalle 20 alle 6 in tutta la Francia e dalle 18 alle 6 in 15 dipartimenti (fra i quali però non vi è Parigi). Le scuole continuano a rimanere aperte con lezioni in presenza. Il 05/01/2021 è stato emanato un nuovo decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19. Il Decreto regola gli spostamenti interni in Italia fino al 15 gennaio, conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 e il divieto di assembramenti. Fino al 15 gennaio (data prorogabile con DPCM) sono vietati gli spostamenti fra regioni. Nulla cambia per gli spostamenti da e per l’estero. Per chi entra in Italia dalla Francia, dal 7 al 15 Gennaio se si è soggiornato/transitato negli ultimi 14 giorni in Francia si ha :1 obbligo di consegnare al vettore o a chiunque sia deputato a controlli una AUTOCERTIFICAZIONE, nella quale si indica in modo chiaro in quali Paesi si è soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti (art. 7, comma1); 2 obbligo di consegnare al vettore o a chiunque sia deputato a controlli un test molecolare o antigenico, risultato negativo, effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in italia; 3 obbligo di comunicare alla propria ASL di appartenenza l’ingresso in Italia (art.7, comma 3); 4 obbligo di quarantena (fatte salve le eccezioni elencate all’art.8, comma 8, del DPCM). Sempre dal 7 al 15 Gennaio, senza aver soggiornato in Francia dal 21 dicembre al 6 gennaio si ha: 1 obbligo di autocertificazione + test molecolare o antigenico da effettuarsi all’estero nelle 48 ore precedenti + comunicazione alla ASL. Ma non scatta l’obbligo di quarantena in Italia. Un esempio: parto dall’Italia per la Francia qualsiasi motivo il 8 gennaio e rientro in Italia nei giorni successivi. Dal 15 Gennaio in poi si avrà : obbligo di autocertificazione + test molecolare o antigenico da effettuarsi all’estero nelle 48 precedenti + obbligo di comunicazione alla ASL. Ma non scatta l’obbligo di quarantena in Italia.