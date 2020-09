Misure Anti Covid per l’ufficio: come trovare online rotoloni di carta

Gli asciugamani di carta costituiscono un’alternativa a quelli in tessuto. Sono molto pratici poiché efficaci e monouso, caratteristiche che li rendono particolarmente adatti a un contesto lavorativo e aziendale, oltre che a quello domestico. Sarà anche per questo che le persone tendono a preferirli rispetto ad altri metodi di asciugatura delle mani.

Gli asciugamani di carta assorbono i liquidi, dall’acqua che rimane sulle mani dopo averle lavate a una bibita che cade in terra e che va asciugata. Sono attraversati da una trama nella quale i liquidi possono spostarsi tra le fibre, venendo assorbiti. Le sostanze fluide, trattenute dalla trama, non lasciano più l’asciugamano, quindi non si verificano sgocciolamenti e il pezzo di carta utilizzato è facilmente smaltibile. Il fatto di essere usa e getta, inoltre, li rende particolarmente adatti a un contesto lavorativo e a un ufficio, soprattutto nel caso di un bagno comune.

Collocati nella toilette aziendale, possono essere erogati o meno da un dispenser. La presenza di quest’ultimo, di per sé, non è necessaria ma può convenire per diverse ragioni. Una è economica, poiché in questo modo l’erogazione, e quindi l’utilizzo, degli asciugamani è più controllata e se ne possono contenere gli sprechi, con ricadute positive anche sull’ambiente. Inoltre, la toilette rimane spesso più ordinata e pulita. L’erogazione da un dispenser risulta molto pratica nel caso di un rotolo con fogli forati. Reperire questo articolo è molto semplice, basta effettuare una ricerca online e digitare “rotoloni carta asciugamani” per trovare un rivenditore specializzato dove poterli acquistare, come Rs Components leader nella vendita di articoli tecnici e prodotti elettrici ed elettronici delle migliori marche.

Dotarsi di asciugamani di carta per l’ufficio significa avere a disposizione uno strumento utile a diversi impieghi, oltre all’asciugatura delle mani. Si possono utilizzare anche per pulire vetri e altre superfici o per pulire le perdite, per rimuovere la polvere e sono adatti all’ufficio come ad ambienti commerciali e industriali. C’è una certa varietà di scelta: in commercio si trovano vari formati, misure e colori, sono disponibili in fogli separati o in rotoli. Riguardo lo spessore, si può scegliere tra asciugamani a uno, due o tre veli.

Rispetto a un asciugatore elettrico, che è una macchina e che richiede anche manutenzione, l’asciugamano di carta non consuma energia. Mentre il primo, inoltre, disperde i germi, il secondo può comportare una riduzione dei batteri fino al 70%. In commercio si trovano anche asciugamani di carta ecologici, prodotti con materiali riciclati. In ultimo, gli asciugamani di carta asciugano velocemente, il che non è da poco soprattutto in ufficio, quando si deve tornare a sbrigare una pratica urgente.

Come acquistare rotoloni per l’ufficio online

È molto facile reperire questo tipo di articoli, basta digitare su Google le relative parole chiave. Ci sono siti di e-commerce specializzati in articoli tecnici, componentistica e prodotti da lavoro. Alcuni sono davvero grandi, con centinaia di migliaia di articoli: un’ampia scelta abbinata all’attenzione alla qualità.

Per ogni informazione necessaria, si può contattare il servizio clienti, magari disponibile su più canali (telefono, chat). Si vadano a vedere la politica dei resi, le eventuali promozioni attive e iniziative interessanti come gli ordini a programma (con consegna quando preferisce il cliente). Per effettuare l’ordine, si cerchi nel menu dei prodotti la categoria che interessa.

Una volta trovata la pagina degli asciugamani di carta, tra gli strumenti di pulizia, basta scegliere l’articolo che si preferisce nella vetrina virtuale. L’anteprima presenta le info di base, come il prezzo; aprendo la scheda tecnica, si può approfondire. Si valutino le dimensioni, quanti veli (strati) presenta il prodotto, il costo. Basta aggiungere al carrello ed effettuare l’ordine. Comprare online è molto comodo e veloce, specie se i tempi di consegna sono celeri. È una scelta ulteriormente conveniente in caso di acquisti in grandi quantità, per fare una vera e propria “scorta” di asciugamani di carta per l’ufficio.