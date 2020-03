Misure straordinarie per i visitatori del Palazzo che ospita l’Ambasciata d’Italia a Bangkok. L’Ambasciata informa che l’Amministrazione del palazzo che ospita l’Ambasciata d’Italia (All Seasons Place) di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Lorenzo Galanti , ha introdotto misure precauzionali straordinarie a causa dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19. Da lunedì 2 marzo 2020, al momento della richiesta del badge, viene rilevata la temperatura corporea a tutti i visitatori e non è permesso l’accesso al palazzo a tutti coloro a cui verrà rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi. A seguito di queste misure, la consegna dei badge potrebbe essere rallentata e potrebbero verificarsi attese di qualche minuto. In caso di necessità, sarà comunque sempre possibile richiedere l’intervento di un rappresentante dell’Ambasciata stessa. La Tha ilandia ha una importanza fondamentale per il mercato italiano che da tempo guarda ad oriente: si scommette sulla Thailandia per conquistare nuove quote di mercato nella produzione di beni e servizi ad elevato tasso tecnologico. Una trentina tra imprenditori e professionisti incontrarono pochi mesi fa a Castelfiorentino , la delegazione parigina del Thailand Board of Investment(BOI), agenzia governativa thailandese, per avviare una collaborazione bilaterale che possa strutturarsi e durare nel tempo. L’iniziativa, promossa dal “Tavolo Economia” del Comune di Castelfiorentino e dall’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, si svolse in un clima cordiale e registrò anche l’intervento di S.E. Lorenzo Galanti, Ambasciatore Italiano a Bangkok. La delegazione thailandese, formata dai tre maggiori esponenti della sede parigina del BOI ovvero Cherdchan Arunrat (Dire ctor of Thailand Board of Investment Paris Office), Sudarat Pongpitak (De putyDirector) e Souchitra Sassady Abhay (Inv estmentPromotion Office), venne accolta dal Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, Alessio Falorni, da Riccardo Coli (membro del “Tavolo Economia”) e da Tiziano Cini (direttore di ASEV) alla presenza di alcuni amministratori dell’area interessata. La prima parte dell’incontro venne riservato alla presentazione delle caratteristiche socio-economiche del territorio dell’Empolese Valdelsa, uno dei poli produttivi di maggior rilievo della Toscana, mentre la seconda è stata dedicata al confronto con le imprese (provenienti da diverse regioni italiane) attraverso la suddivisione in tavoli di lavoro. Quanto mai diversificati i settore di interesse delle aziende che hanno preso parte al workshop: si va dalla produzione dispositivi medici che agevolano la guarigione delle ferite , anche per uso estetico, fino alla coltivazione di microalgheper uso farmaceutico; dallo sviluppo di software e tecnologie per le start up ai servizi per la ricerca industriale; dalla produzione di piccoli apparati satellitari a quella di droni o di tecnologia a LED; dalla costruzione di impianti per concerie a quelli impiegati per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La delegazione del BOI ha illustrato ai presenti i principali settori di sviluppo della Thailandia 4.0 e le informazioni utili facilitare le opportunità di investimento e di scambio commerciale. “Si è appena concluso un summit dell’ASEAN (Association of South-Est Asian Nations) – osservò Cherdcan Arunrat (direttore sede parigina del BOI) – e il primo ministro della Thailandia ha ricordato questo momento come un’occasione importante per aprire il nostro paese verso nuovi mercati. La Thailandia è uno dei paesi principali che ha aderito a “La Via della Seta” e si trova in una posizione favorevole anche da un punto di vista geografico, tra la Cina e Singapore. Per questo motivo sono in corso enormi investimenti nelle infrastrutture dei trasporti, come strade e ferrovie. Siamo molto interessati a instaurare rapporti bilaterali con le imprese italiane, dalle piccole alle grandi, specializzate in vari settori”. La via della seta quindi, non è solo un momento conviviale e strategico con la Cina , ma l’apertura da parte dell’occidente, o meglio di un certo occidente, all’Oriente come alternativa strategica per la produzione economica di un certo mercato, che vuole trasformare la manodopera ‘povera’ in qualcosa di qualità e al passo con i tempi. “Siamo estremamente soddisfatti dell’incontro di oggi – disse il Presidente dell’Unione dei Comuni, Alessio Falorni– perché ha offerto alle imprese della nostra area (e non solo) l’opportunità di un primo confronto con una delegazione ufficiale di un paese importante come la Thailandia, un mercato che riveste un valore anche strategico perché si configura quasi una “porta” verso l’Oriente, che come istituzioni abbiamo il dovere di tenere aperta attraverso il dialogo, la collaborazione e lo scambio delle reciproche possibilità di investimento. I numeri dell’Asia, sia in termini di PIL che come abitanti, evidenziano potenzialità enormi: di qui la necessità che l’incontro di oggi possa concretizzarsi in un rapporto durevole nel tempo”.