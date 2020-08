Mit Reap, Boston accende i riflettori sulla Campania: il team regionale tra gli highlights di luglio

Rafforzare l’ecososistema dell’innovazione in Campania: le azioni intraprese dal team regionale del Mit Reap (acronimo di Massachusetts Institute of Technology – Regional Entrepreneurship Acceleration Program) tra gli highlights della newsletter di luglio del programma di accelerazione imprenditoriale promosso dal Mit di Boston. La squadra, coordinata dall’Università Parthenope attraverso il Dipartimento di studi aziendali e quantitativi (Disaq), e che coinvolge, tra gli altri, l’amministratore delegato di Graded e presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi, ha recentemente illustrato la strategia individuata al termine di un percorso biennale che ha visto l’organizzazione di tre workshop internazionali: ottobre 2018 a Cambridge, giugno 2019 a Boston e gennaio 2020 in Uk, alla Leeds University.

La newsletter mensile del Mit Reap focalizza l’attenzione proprio su alcune di queste azioni tra cui la proposta, da parte della Parthenope, di una Cattedra Unesco su “Innovazione e ecosistemi imprenditoriali”, presieduta dal docente e Team Champion Marco Ferretti e finalizzata a sviluppare una rete di partner istituzionali nelle regioni del Mediterraneo e dell’area Mena. L’obiettivo è promuovere l’innovazione e l’imprenditorialità attraverso un percorso di formazione capace di trasmettere competenze manageriali, politiche, accademiche e lavorative. Il team ha collaborato con la Giunta regionale, e in particolare con l’assessore Valeria Fascione (Startup, Innovazione e Internazionalizzazione) alla realizzazione del bando “Campania Startup 2020” per sostenere con un budget di 12,5 milioni di euro la nascita e il consolidamento di nuove attività aumentando la competitività del sistema produttivo regionale.

Oltre a Fascione, Ferretti e Grassi, fanno parte del team regionale anche Francesco Calza, Prorettore Vicario della Parthenope, i docenti DISAQ Adele Parmentola e Eva Panetti, i rappresentanti del mondo imprenditoriale Giovanni Ranieri (amministratore delegato Next Geosolutions), Guido Grimaldi (Corporate Short Sea Shipping Commercial Director Grimaldi Group e presidente Aleis) e Antonio Errigo (vicedirettore generale Alis), Pierpio Cerfogli (vicedirettore generale di BPER Banca), Ludovica Landi (responsabile organizzativo e operativo di Graded), la dirigente regionale Raffaella Farina.