Mit, strade e collegamenti ferroviari: pronte gare per oltre un miliardo di euro

Pronte le gare per oltre un miliardo tra strade e collegamenti ferroviari. Lo annuncia il Mit che spiega: si tratta dei due lotti della Roma-Pescara (Interporto-Manoppello e Manoppello-Scafa – 477,5 milioni), della Potenza – Metaponto (Grassano-Bernalda – 265 milioni), dell’Anello di Palermo (Politeama-Notarbartolo – 93 milioni), della Rho-Parabiago (259 milioni). Intanto, è stato già pubblicato il bando di gara per l’avvio dei lavori lungo la SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca per un valore di 289 milioni. I cantieri che saranno aperti all’esito delle gare, rappresentano un importante volano per la crescita economica e sociale dei territori interessati. Significativa, anche a proposito dell’utilizzo dei fondi Pnrr, la novità sulla Roma-Pescara: l’opera è tra le priorità del vicepremier e ministro Matteo Salvini, in pieno accordo anche con gli amministratori locali a partire dalla Regione Abruzzo, ed è intenzione del Mit realizzare i progetti utilizzando tutti i fondi disponibili e non solo quelli del Pnrr.