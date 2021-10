Mite, eco-compattatori nei Comuni: pubblicato l’avviso da 27 milioni di euro

Al via un programma di investimenti per l’installazione di eco compattatori nei Comuni italiani. Il fondo è promosso dal Mite (Ministero della Transizione Ecologica) è prevede risorse pari a 27 milioni di euro. Lo scopo è quello di dare un contributo alle amministrazioni comunali nella gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, attraverso l’acquisto e l’installazione di impianti “mangiaplastica”. Per accedere al fondo, i Comuni dovranno partecipare al bando presentando, insieme alla documentazione richiesta, una relazione descrittiva del progetto che si intende attuare. Le risorse messe a disposizione per l’anno 2021 (circa 16 milioni di euro) verranno erogate seguendo le caratteristiche demografiche dei singoli comuni. Nello specifico: i Comuni con meno di 100 mila abitanti, potranno richiedere importi per l’installazione di un solo eco compattatore; i Comuni con una popolazione superiore, invece, potranno avere accedere a un maggior numero di impianti, dovendone però installare uno ogni 100 mila abitanti. Inoltre, gli importi da assegnare ai singoli Comuni andranno da un minimo 15 mila euro, da utilizzare per l’acquisto di un eco compattatore di capacità media, ad un massimo di 30 mila euro, per impianti di capacità alta.