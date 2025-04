Miti e sirene a Praiano con Paolo Sandulli ricordando i 2.500 anni dalla fondazione di Neapolis

In occasione dei 2500 anni della fondazione di Neapolis ad opera dei Greci, Icra Project, sta promuovendo un poderoso e articolato programma culturale, fra teatro, letteratura, arti figurative, artigianato e musica, dal titolo Memorie Future IX edizione 2025 e con numerosissimi incontri distribuiti durante tutto l’arco dell’anno. Il progetto mette in relazione, in un fitto tessuto di riferimenti, la cultura partenopea e quelle del Mediterraneo con i principali movimenti artistici europei soprattutto fra il XVI e il XX secolo. Gli appuntamenti sono gratuiti e si terranno principalmente a Napoli, Salerno e in Costiera Amalfitana. Proprio nella bella Praiano è programmato, per il giorno 22 aprile alle ore 18, alla sala panoramica dell’Hotel Tramonto d’Oro, il prossimo incontro sul mito delle sirene Parthenope e Lighea. In questa occasione ci sarà il vernissage con la presentazione di opere scultoree e di artigianato artistico sul mito delle sirene dell’artista internazionale M° Paolo Sandulli; contestualmente saranno presentate letture sceniche tratte da Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e Parthenope di Matilde Serao interpretate da Michele Monetta, oltre ad alcune canzoni sull’amore, sulla seduzione e sui cinque sensi da brani di Georges Auric, Erik Satie, Pasquale M. Costa, Francesco P. Tosti, Mikis Theodorakis, Henri de Bailly nell’interpretazione di Lina Salvatore, accompagnata alla chitarra dal M° Lorenzo Marino. Al termine è in programma una ricca e variegata degustazione eno-gastronomica di gustosi e sani prodotti tradizionali della Costiera Amalfitana. L’ingresso è gratuito