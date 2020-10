“Mitico”, dall’analisi del microbiota intestinale diagnosi più precoce per il cancro al colon

Dall’analisi dei batteri intestinali la speranza di una diagnosi più precoce e di terapie più efficaci e su misura contro il cancro al colon retto. “Lo studio dell’interazione fra microbiota intestinale, sistema immunitario e sviluppo di tumore” è al centro di un progetto di ricerca made in Italy, “Mitico” (Microbiota Immune system Tumor Interaction in Colorectal Oncology) annunciato dall’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano. Il programma, che coinvolgerà 240 pazienti in 5 anni, “permetterà di individuare precocemente e curare più efficacemente il tumore al colon retto, ancora oggi la terza causa di morte prematura per cancro”, sottolineano gli scienziati dell’Unità Microbioma e immunità antitumorale dell’Ieo, guidata da Luigi Nezi presso il Dipartimento di Oncologia sperimentale. “I dati oggi disponibili – spiega Nezi – suggeriscono che nell’interazione fra l’ecosistema microbico intestinale e il sistema immunitario c’è la chiave per trovare nuovi biomarcatori della comparsa (diagnosi) e dello sviluppo (prognosi) del tumore del colon retto. Il rischio che un tumore possa ripresentarsi dopo la chirurgia, ed eventualmente dopo la terapia – ricorda infatti l’esperto – aumenta con lo stadio al quale viene individuato. La recidiva è dovuta in parte alla capacità di adattamento del tumore e in parte alla difficoltà del sistema immunitario di controllarne la crescita. Poiché il sistema immunitario è a sua volta controllato dal microbiota, studiando più a fondo cosa contiene questo microambiente e come influenza la risposta immunitaria cerchiamo di capire perché alcune volte il sistema immunitario fallisce e altre no, identificando così i pazienti a rischio maggiore di recidiva”. “Il nostro obiettivo – precisa Nezi – è quindi caratterizzare a livello molecolare il dialogo incrociato fra il tumore e il suo microambiente per identificare precocemente eventuali anomalie che favoriscano la comparsa del tumore e, allo stesso tempo, disegnare terapie sempre più efficaci”.