Miur, borse di studio: 83 milioni al Sud nel 2018

“L’importo complessivo del 2018” per il finanziamento delle borse di studio “è stato di 237 milioni di euro”. Di questi, al Sud sono andati “26 milioni per la Sicilia, 20 per la Puglia, 16 per la Calabria, 12 per la Sardegna e 9 per la Campania”. Lo ha reso noto in aula alla Camera la ministra per il Sud Barbara Lezzi, in risposta a un’interrogazione di Leu a prima firma Michela Rostan, sulla distribuzione delle borse di studio fra Nord e Sud. I dati, ha specificato la ministra nel corso del question time, sono stati forniti dal Miur.