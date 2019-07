Miur, Italia-Cina: al via la call per la Settimana dell’Innovazione

Dal 28 al 31 ottobre 2019, si svolgerà l’annuale Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia, in programma nelle città’ di Pechino e Jinan. Seminari tematici, tavoli di networking, incontri one-to-one e un’intensa azione di promozione istituzionale sotto l’egida dei rispettivi Governi scandiranno il ritmo dello storico programma di cooperazione bilaterale, avviato dieci anni fa tra Italia e Cina per valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa. La Settimana dell’Innovazione avra’ quest’anno un particolare rilievo anche grazie agli accordi siglati nell’ambito del Memorandum of Understanding, firmato in occasione della visita del Presidente cinese Xi Jinping in Italia e in vista del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020. Il programma prevede: il 28 Ottobre (Pechino): lo svolgimento del Sino-Italian Exchange Event; il 29 Ottobre (Pechino): la celebrazione del decimoanniversario del China-Italy Innovation Forum, alla presenza dei Ministri Marco Bussetti e Wang Zhigang; il 30 Ottobre (Pechino): visite a Poli di Innovazione e Centri di Eccellenza; il 31 Ottobre (Jinan): il Focus Territorialeai centri di ricerca e incubatori tecnologici. In occasione della manifestazione, si svolgeranno inoltre le finali della Best Start-up Showcase Entrepreneurship Competition, che ha visto dall’inizio dell’anno 90 start-up impegnate in un percorso selettivo di esplorazione del contesto cinese. Infine, in occasione del decimo anniversario del Forum, sara’ allestita un’area espositivaper presentare i risultati della cooperazione tra istituzioni e imprese italiane e cinesi. Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, universita’, cluster tecnologici nazionali, imprese e start-up, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede in Italia, attivi nell’innovazione di prodotto e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che hanno interesse a confrontarsi con potenziali partner della Repubblica Popolare Cinese.

Come partecipare

La partecipazione alla manifestazione, agli incontri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratuita ma è subordinata alla compilazione del modulo di registrazione. Per partecipare alla Settimana è necessario compilare il modulo di iscrizione pubblicato sul sito di Città della Scienza: http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=158198 La data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione e’ fissata: al 31 luglio 2019 per chi vuole proporre un intervento nei seminari tematici, al 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one. Momento centrale di una piattaforma di cooperazione permanente tra i due Paesi, la Settimana e’ promossa in Italia dal MIUR, in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; dalla Regione Campania per il SIEE (Sino-Italian Exchange Event), ed e’ coordinata dalla Citta’ della Scienza di Napoli, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Confindustria, i Cluster Tecnologici Nazionali, le principali Universita’ e Centri di Ricerca Italiani, e Campania NewSteel e PNI Cube per il programma delle start-up. Da parte cinese, il programma e’ promosso dal Ministero della Scienza e della Tecnologia (MoST) e coordinato dal Beijing Municipal S&T Commission, e dall’International Technology Transfer Network per il programma start-up, oltre che dal Beijing Association for Science and Technology-BAST per il SIEE, a sua volta membro della Chinese Association for Science and Technology.