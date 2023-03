“Mixed by Erry”, a Galleria Navarra l’incontro con Simona Frasca

Giovedì 30 marzo alle 18.30 a Galleria Navarra, piazza dei Martiri 23, si terrà l’incontro con Simona Frasca, docente di Etnomusicologia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e autrice di «Mixed by Erry- La storia dei fratelli Frattasio» edito da “A est dell’equatore”.

Nelle eleganti sale di Galleria Navarra, luogo storico restituito alla città lo scorso luglio dopo un lungo lavoro di recupero e divenuta in breve tempo luogo di incontro tra arte, design e food, Simona Frasca parlerà degli aneddoti sulla redazione del libro da cui è tratto l’omonimo film di Sydney Sibilia, uscito nelle sale a marzo 2023.

«Mixed by Erry – La storia dei fratelli Frattasio» racconta uno spaccato della Napoli degli anni ’80, è la biografia di una famiglia di artisti metropolitani arricchita da immagini e materiali unici; imperdibile per chi ha vissuto quegli anni, per chi vuol conoscere un pezzo di storia musicale dell’intero paese. A partire dal 2016 l’autrice napoletana ha incontrato i “re” della contraffazione musicale rincorrendoli in città e provincia, e ha ricostruito la vera epopea del falso che ha riempito di musicassette targate Mixed by Erry le bancarelle di mezza Italia.

L’incontro sarà moderato dal giornalista e dj Ciro Cacciola e da Andrea Parrella, senior editor per Fanpage. All’incontro con la scrittrice interverranno i fratelli Frattasio: Enrico, noto a tutti come Erry, Peppe e Angelo che racconteranno curiosità sulla propria attività e su come ha cambiato il concetto di pirateria musicale in Italia.

Galleria Navarra

La nuova Galleria Navarra, al civico 23 di Piazza dei Martiri, è Pizzeria e Ristorante, Cocktail Bar, Spazio d’Arte e Giardino. Artefici del nuovo progetto sono gli imprenditori Franco Manna e Pippo Montella, già fondatori di Rossopomodoro, che, insieme alla famiglia D’Alessio, proprietaria delle mura dal 1991, hanno curato l’intervento di restauro. Il sito ritrova l’allure di un tempo e si apre alla città con un progetto di accoglienza che vede insieme arte contemporanea, pizza, ristorazione e mixology gestita da La Fesseria noto cocktail bar partenopeo. Un progetto che vuol essere “un salotto nel salotto”, luogo d’incontro, incubatore di iniziative culturali e gastronomiche, giardino d’arte e cocktail bar. Design contemporaneo ed elementi originari recuperati definiscono gli spazi dove spicca la grande sagoma stilizzata di San Gennaro realizzata site-specific da Ventrella, storico brand di gioielleria a Napoli dal 1850. Il Giardino di Galleria Navarra è una piccola, elegante oasi di verde e bellezza nel cuore di Chiaia: uno scrigno segreto, dove ci si ritrova, tra il fresco di alberi di alto fusto, ai tavolini a sorseggiare un drink o una centrifuga, per un light lunch e una pizza della tradizione napoletana.