Mixed by Erry, domani il regista Sydney Sibilia a “Stasera c’è Cattelan”

Nuova settimana con “Stasera c’è Cattelan”, in onda tutti i martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata su Rai2. Gli ospiti della puntata in onda questa sera, martedì 28 febbraio, alle 23.15, saranno Geppi Cucciari e gli Articolo 31. Il regista Sydney Sibilia, al cinema con il nuovo film “Mixed by Erry” e Paola e Chiara saranno, invece, ospiti della puntata in onda mercoledì 1 marzo alle 23.50. Chiusura in bellezza, giovedì 2 marzo, alle 23.35: alla scrivania di Alessandro si siederanno Mr. Rain, Aldo Cazzullo e il cestista Luigi Datome, mentre Micah P. Hinson si esibirà con un suo brano.