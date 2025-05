Mixed by Erry sbarca in tv: la commedia napoletana vincitrice dei nastri d’argento su rai2

L’onda del successo di “Mixed by Erry”, la pellicola del 2023 diretta da Sydney Sibilia, continua a espandersi, approdando ora in chiaro sulla tv nazionale. Il pubblico di Rai2 avrà l’opportunità di immergersi nella rocambolesca ascesa dei fratelli Frattasio nel fiorente mercato delle musicassette contraffatte della Napoli degli anni ’80, venerdì 9 maggio 2025, alle ore 21.20.

Premiato con i prestigiosi Nastri d’Argento come miglior commedia, il film trae ispirazione da una storia vera, radicata nel cuore pulsante del quartiere di Forcella. Attraverso l’ingegno e l’audacia di Enrico, detto Erry, Peppe e Angelo Frattasio, un piccolo negozio si trasforma in un’impresa colossale, capace di scalare le classifiche del mercato “alternativo” e di attirare inevitabilmente l’attenzione delle autorità.

Dopo aver conquistato il pubblico in streaming su Netflix, l’arrivo in chiaro su Rai2 rappresenta un’ulteriore consacrazione per questa produzione italiana che ha saputo mescolare sapientemente realtà e finzione. La scelta di Rai2 sottolinea l’attenzione del canale verso storie italiane dal forte legame territoriale, offrendo al contempo una finestra sulla vivace cultura partenopea di un’epoca passata.

La trama avvincente segue passo dopo passo l’evoluzione dell’attività dei fratelli Frattasio, partendo da un modesto locale situato tra Piazza Mercato e Piazza del Carmine. La loro formula vincente? Un prezzo accessibile di 5 mila lire a cassetta e una straordinaria rapidità nel replicare le ultime hit musicali, intercettando i gusti del pubblico subito dopo eventi come il Festival di Sanremo. Il marchio “Mixed by Erry” divenne ben presto la prima “etichetta discografica” italiana per fatturato nel settore pirata, estendendo la sua influenza ben oltre i confini nazionali.

Il film non manca di svelare, con un tocco di mistero, come i fratelli riuscissero a procurarsi le tracce musicali in anticipo rispetto alla concorrenza, un elemento che ha contribuito a rendere la loro storia ancora più affascinante.

Il successo di “Mixed by Erry” è stato decretato anche da un cast di talento, che vede Luigi d’Oriano nei panni di Enrico “Erry”, Giuseppe Arena interpretare Peppe ed Emanuele Palumbo dare volto ad Angelo. Accanto a loro, figure consolidate del cinema italiano come Francesco Di Leva, Cristiana Dell’Anna e Fabrizio Gifuni completano un quadro narrativo ricco di sfumature.

Le riprese, realizzate tra Napoli, Roma e Sanremo, contribuiscono a immergere lo spettatore nell’atmosfera vibrante degli anni ’80, tra le strade animate di Forcella e i luoghi simbolo della musica italiana.

“Mixed by Erry” si appresta a conquistare anche il pubblico televisivo, portando sul piccolo schermo una pagina significativa e curiosa della storia recente di Napoli e del costume italiano. Un appuntamento imperdibile per chi ha amato il film al cinema o in streaming, e un’occasione per scoprire una storia unica per chi se l’è perso.