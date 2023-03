Mixer, Minoli riporta in onda i ‘faccia a faccia’ con De Mita, Scalfari, Falcão, Biagi

I ”faccia a faccia” con Ciriaco De Mita, Eugenio Scalfari, Paulo Roberto Falcão ed Enzo Biagi, e l’indagine di Paolo Guzzanti e Cinzia TH Torrini sullo spaccio di droga a Napoli. Momenti che Giovanni Minoli ripropone nel suo ”Mixer. Vent’anni di televisione”, in onda domani, giovedì 2 marzo, in seconda serata su Rai 3 e mercoledì 8 marzo in prima serata su Rai Storia. Il viaggio retrospettivo nel suo rotocalco d’attualità si apre con il “faccia a faccia” del 1984 con Ciriaco De Mita, in cui il segretario della Dc si racconta fra pubblico e privato riflettendo sulla Democrazia Cristiana, e sulla recente sconfitta elettorale, e affrontando il rapporto col padre, con Craxi e Berlinguer, accanto a un serafico botta e risposta a distanza con l’Avvocato Agnelli. La sua intervista è intervallata con quella del fondatore de La Repubblica Eugenio Scalfari, che riflette sul panorama politico del tempo e sul suo sostegno a De Mita. Si passa allo sport con il campione di calcio brasiliano Paulo Roberto Falcão, all’epoca soprannominato ”l’ottavo Re di Roma”, intervistato da Minoli nel 1983, durante la cavalcata dei Giallorossi verso il loro secondo scudetto.