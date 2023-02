Mixer, torna Minoli con tre storici faccia a faccia: Romiti, Bardot, Almirante

Giovanni Minoli continua il viaggio retrospettivo nella storia del suo rotocalco d’attualità che ha segnato un’epoca in ”Mixer. Vent’anni di televisione”, in onda mercoledì 22 febbraio alle 21.10 su Rai Storia. Nel sommario, tre storici ”faccia a faccia”: il primo, nel 1983, con Cesare Romiti, allora Amministratore Delegato della Fiat, il volto duro del capitalismo italiano degli anni ’80 che si autodefinisce ”molto, molto, molto più cattivo dell’Avvocato Agnelli”; il secondo, nel 1985, con Brigitte Bardot presso La Madrague, la sua villa a Saint Tropez, dove l’iconica attrice cinquantenne riflette sul suo passato, sul rapporto col denaro e col tempo e racconta la sua nuova vita isolata e lontana dai riflettori, dedicata a favore degli animali e della natura. Il terzo, infine, è quello – allora esclusivo – con Giorgio Almirante, nel 1987: il fondatore e segretario del Msi racconta la sua idea di fascismo e democrazia, i ricordi personali legati al Duce, le rivalità con altri uomini del partito, l’opinione sulla giustizia italiana, sul coinvolgimento dei servizi segreti nelle stragi terroristiche l’amore, fino ad affrontare aspetti della sua vita privata, come l’amore, il matrimonio e il divorzio.