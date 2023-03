Mo, tre palestinesi uccisi durante scontro a fuoco in Cisgiordania

(Adnkronos) – Tre palestinesi sono stati colpiti e uccisi da soldati israeliani durante uno scontro a fuoco in Cisgiordania. Secondo quanto riferisce in una nota dell’esercito israeliano, i palestinesi hanno aperto il fuoco durante la notte contro i soldati in una postazione militare a ovest della città di Nablus. Le forze israeliane poi “hanno risposto con il fuoco vivo”.

Un portavoce dell’esercito ha confermato che i tre uomini sono rimasti uccisi nell’incidente. Una quarta persona armata si è arresa ed è stata arrestata, secondo la nota dell’esercito, mentre i militari hanno sequestrato tre fucili, una pistola e munizioni ai quattro palestinesi.

Dall’inizio dell’anno 81 palestinesi sono stati uccisi in scontri con l’esercito israeliano o mentre compivano attacchi propri. Nello stesso periodo sono morti 13 israeliani e una donna ucraina in attacchi palestinesi.