Mobile Angel, smartwatch anti-violenza: conclusa la sperimentazione a Napoli, Milano e Torino

Si e’ conclusa la sperimentazione durata 12 mesi presso iche ha riguardato il potenziamento di, ilNella sperimentazione sono state coinvolte anche le procure dei rispettivi capoluoghi, compresa quella di Ivrea. Il progetto e’ nato nel 2018 e vede la collaborazione tra ladi Napoli, Milano alla Scala, Milano Fondatore e Torino. Mobile Angel e’ un dispositivo connesso al telefono cellulare su cui e’ installataLa sperimentazione, avviata l’anno scorso, ha avuto come obiettivo quello die misurare l’efficacia dell’iniziativa. Sono stati dunque assegnatitra Napoli, Milano, Torino e Ivrea a favore di donne in situazioni gia’ segnalate e note all’Arma dei Carabinieri; dopo un anno di monitoraggio i risultati ottenuti sono il riscontro di una accresciuta percezione di sicurezza da parte delle vittime e una funzione deterrente dell’apparato emergenziale verso gli aggressori. A Milano in una specifica circostanza l’attivazione del sistema di allarme da parte della vittima tramite Mobile Angel ha consentito l’intervento tempestivo del Nucleo radiomobile e l’allontanamento immediato dello stalker alla sola vista della pattuglia.